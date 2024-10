Duże podwyżki cen biletów komunikacji i parkowania w SPP

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Spore zmiany szykują się w Szczecinie jeżeli chodzi o komunikację miejską i Strefę Płatnego Parkowanie. Będzie drożej.

Ceny biletów komunikacji mają wzrosnąć o około 40 procent. Droższy będzie też roczny abonament za parkowanie, podrożeje z 360 do 500 złotych.



Zmiany niespecjalnie cieszą mieszkańców Szczecina.



- Wszystko drożeje, to chyba nic dziwnego. Musimy wytrzymać. - Trudno, jak trzeba to trzeba. Nie za bardzo mi się to uśmiecha. - Mnie to irytuje, że za tramwaje płaci się coraz więcej, one są generalnie brudne wewnątrz i od zewnątrz. To taki obciach chyba jest. - Nie sztuką jest podwyższyć, ale sztuką dać na tę podwyżkę, bo nie każdego stać. - Może to być dla niektórych dużo, to jest kwestia przełknięcia. - Miasto wyrównuje swój deficyt kosztem naszej kieszeni. - Jest to w pewnym sensie obciążenie budżetu domowego, który będzie miał wpływ na jakość życia. - Wszystko się podwyższa, a nikt nam do portfela nie dokłada. - Myślę że będzie dobrze, tylko nie wiadomo gdzie - mówią szczecinianie.



W sprawie zmian w SPP do piątku trwają konsultacje społeczne. Decyzja m.in. o droższych biletach zapadnie na sesji Rady Miasta pod koniec października.