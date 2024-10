Kioski z e-papierosami przy szczecińskich szkołach...

Fot. pixabay.com / sarahj1 (CC0 domena publiczna)

Kioski z e-papierosami trafią pod lupę szczecińskich radnych. Jeden z takich sklepików otworzył się tuż obok IV Liceum na Gumieńcach.

Dyrektor placówki Janusz Olczak powiedział - warto się zastanowić czy przy szkole powinny stać z szafy z używkami.



Zastanowią się nad tym również szczecińscy radni - zapowiedział w audycji "Czas Reakcji" Łukasz Tyszler, radny z Koalicji Obywatelskiej: - Zbadamy sytuację, jeżeli chodzi o aspekt prawny, czyli co może rada miasta, czy możemy coś zakazać, czy nie. Uważam, że to jest trochę na granicy moralności...



To nie jest jedyny przypadek sklepu z e-papierosami w pobliżu szkoły. Podobny funkcjonuje przy I Liceum na ul. Piastów.