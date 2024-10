Na targach energetycznych młodzi szukają szansy na przyszłość [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Trwają targi energetyczne w szczecińskiej Netto Arenie. EduPower to m.in. warsztaty, szkolenia i spotkania z praktykami branży energetycznej.

To szansa dla młodych zapoznać się z możliwościami, jakie daje ta dziedzina gospodarki.

Porozmawialiśmy z uczniami i studentami, którzy odwiedzili targi EduPower.



- Zwiedzamy. - Szukam tutaj może jakiś praktyk. - Opłaca się na pewno, jest dużo możliwości rozwoju. - To jest jakby pik naszej ewolucji w tej chwili, po prostu rozwój odnośnie elektroniki i elektrotechniki. - Jest to bardzo szeroka gama pracodawców, którzy potrzebują elektryków, automatyków. - Jest dużo młodych ludzi, którzy potencjalnie mogą być w przyszłości zatrudnieni w takich firmach. Tego co słyszę, to jest to przyszłość - mówią odwiedzający.



To co pierwsze nasuwa się młodzieży to jest nauka, edukacja, a potem praca - mówi Michał Przepiera, zastępca prezydenta Szczecina ds. inwestycji.



- Problem polega na tym, że często te miejsca pracy są nie w tych sferach, które młodzież interesują. Z kolei szukając pracy nie możemy znaleźć właściwej młodzieży. Tego typu wydarzenia jak dzisiaj służą temu, żeby młodzież ukierunkować. Ci, co są w województwie zachodniopomorskim, aby wiedzieli, że tutaj ta praca jest, że nie że nie warto wyjeżdżać i warto tu zostać. Ale idźmy dalej w następnym kroku, również ściągnijmy tych z innych województw - mówi Przepiera.



Na targi przyjechali też uczniowie z województwa lubuskiego. Impreza potrwa do środy do godziny 16.

