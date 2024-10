DW127 ponownie otwarta dla ruchu

Mat. Google Maps

We wtorek droga wojewódzka nr 127 między Porzeczem i rzeką Odrą będzie otwarta dla ruchu. Odcinek ten zamknięto w związku z zagrożeniem powodziowym niespełna dwa tygodnie temu.

Trasa obecnie jest sprzątana, na szczęście nie doszło tam do żadnych zniszczeń nawierzchni - mówi Anna Radziwonowicz z Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.



- Tam się nic nie wydarzyło, tam są tylko naniesione przez wody jakieś korzenie drzew, również powalone drzewa. Po prostu ten teren jest w tej chwili sprzątany. To jest lada moment, a faktycznie będzie można tam dojechać - mówi Radziwonowicz.



Od niedzieli natomiast można jechać odcinkiem drogi wojewódzkiej 120 między Gryfinem i Mescherin.



Zalania tej drogi nie są nowością, zwłaszcza podczas cofki na Odrze, ale możliwe, że te niedługo przejdą do historii - dodaje Radziwonowicz.



- Dwa lata temu udało się znaleźć środki, by na tym odcinku podnieść korpus drogi rowerowej o 40 cm. To rozwiązanie sprawdza się bardzo dobrze. Tym razem wody Odry naszej ścieżki rowerowej nie zalały. Mamy nadzieję, że w przyszłości również takie rozwiązanie będzie można zastosować na samej drodze - mówi Radziwonowicz.



Stan rzeki Odry w naszym województwie od kilku dni obniża się. Obecnie na wodowskazie na Moście Długim poziom wody znajduje się prawie 60 centymetrów poniżej stanu ostrzegawczego.