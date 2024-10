Pocztowcy zdecydują czy rozpoczną strajk generalny [ZDJĘCIA]

Fot. Aleksander Makowski Fot. Aleksander Makowski

11 października ma zakończyć się ogólnopolskie referendum w Związku Zawodowym Pracowników Poczty.

Głównym postulatem, jest podwyżka wynagrodzenia o tysiąc złotych. Zapytaliśmy mieszkańców Szczecina, czy wynagrodzenie pocztowców powinno wzrosnąć.



- Jestem za tym, żeby podnieśli. - To się im należy. Chyba zostanie z nami ta Poczta Polska, bo to całe życie była i powinna zostać - podkreślają mieszkańcy.



- Niestety głównym problemem są nasze pensje, które odstają coraz bardziej od sytuacji rynkowej. Pracownicy Poczty Polskiej pracują za 4 tysiące 23 zł brutto. Referendum jeszcze trwa do piątku, do 11 października. Dotyczy zwiększenia wynagrodzenia pracowników Poczty Polskiej o 1000 zł - podkreśla Artur Szyszko, przewodniczący oddziału Związku Zawodowego Pracowników Poczty w Szczecinie.



- Nie zmieniają się procesy, a zmniejsza się zatrudnienie. Pracodawca nie zwalnia tych pracowników operacyjnych, z tym, że działają tutaj inne formy rozstania się z tymi pracownikami. Pracownicy odchodzą za porozumieniem stron lub pracodawca nie przedłuża im umów o pracę. Spadek liczby osób, które obsługują ten wolumen jest zauważalny. Liczymy na to, że jednak zarząd wsłucha się w nasze postulaty - dodaje Robert Czyż, przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Poczty.



Dzisiaj obchodzony jest Światowy Dzień Poczty oraz Znaczka Pocztowego.