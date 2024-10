Potrzeba pomocy dla osób w kryzysie bezdomności

Fot. Facebook / Szczeciński Tydzień Ubogich. Spotkania przy zupie

Jesień i zima to trudny czas miedzy innymi osób w kryzysie bezdomności. Potrzebne są im wówczas ciepłe ubrania i środki czystości.

I o to właśnie apelują organizatorzy szczecińskich spotkań przy zupie, którzy od lat pomagają potrzebującym przetrwać zimę.



Dary dla potrzebujących można przynosić w każdy czwartek od godziny 18:20 na plac Tobrucki w Szczecinie. Tutaj odbywają się cotygodniowe spotkania przy zupie. Obecnie najbardziej potrzebne rzeczy to buty, śpiwory i proszki do prania.