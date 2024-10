Utrudnienia w budowie nowych dróg rowerowych

Fot. pixabay.com / Free-Photos (CC0 domena publiczna)

Samorząd Świnoujścia planuje budowę nowych - widokowych - dróg rowerowych. Te miałyby powstać na obszarach zielonych, blisko plaży i w lesie.

Problem w tym, że ze względu na przepisy, dopięcie formalności związanych z budową może trwać latami. Stąd postulaty samorządu do Ministerstwa Infrastruktury.



Kilometry rowerowych dróg i ścieżek, to jedna z atrakcji miasta, która mieszkańców i turystów cieszy.



- Macie w Świnoujściu bardzo fajny klimat i ścieżki rowerowe też są bardzo fajne - mówiła jedna z turystek.



Leśno-plażowa trasa widokowa rowerowa to wizja rozwoju rowerowego Świnoujścia. By się ziściła samorząd złożył postulaty do Ministerstwa Infrastruktury o ułatwienie procedur związanych z pracami na terenie zielonym.



- Wszyscy chcemy pokazać atrakcyjne miejsca krajobrazowo-turystyczne i czasami miejsca te są w przestrzeniach chronionych i tam są obostrzenia. Zauważamy potrzebę wprowadzenia mniej rygorystycznej kwalifikacji inwestycji - wyjaśnia Arkadiusz Mazepa, zastępca prezydenta Świnoujścia.



W tej chwili w samym Świnoujściu jest ponad 40 km dróg rowerowych.