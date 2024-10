Literacki Nobel przyznany. Jak z dostępnością książek laureatki w Szczecinie?

Tegoroczny Literacki Nobel trafił do Han Kang - koreańskiej pisarki, poruszającej tematy traum historycznych oraz kruchości ludzkiego życia. Na język polski przetłumaczone zostało pięć książek tej autorki. Nasza reporterka sprawdziła, czy są one dostępne w szczecińskich księgarniach.

Chcąc zakupić prozę tegorocznej noblistki, nasza reporterka udała się najpierw do Księgarni Zamkowej. - Codziennie jest sprawdzany status w naszych księgarniach. W hurtowniach nic, zero. Czekamy cierpliwie - usłyszała na miejscu. - Nie mamy informacji, kiedy się pojawi.



W księgarni Trafostacji Sztuki również brak "Białej Elegii" czy "Wegetarianki" - dwóch najpopularniejszych książek autorki. Marzena Łopatkiewicz, właścicielka księgarni Mandala w Szczecinie powiedziała, że kilka sztuk, które mieli na stanie, wyprzedały się chwilę po ogłoszeniu werdyktu.



- Oczywiście co chwilę pytają, na wszelkich możliwych komunikatorach dostaje zapytana, czy są książki noblistki, ale niestety nie - odpowiada Łopatkiewicz.



Książki Han Kang są dostępne w szczecińskich bibliotekach, jednak na ten moment - wszystkie mają status "wypożyczone".