Przyszli marynarze ślubowali. Rozpoczęli naukę w Kołobrzegu [ZDJĘCIA]

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Kołobrzeski Zespół Szkół Morskich oficjalnie przyjął w swoje szeregi przyszłych marynarzy. W piątek pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie.

Uroczyste ślubowanie zorganizowano w kołobrzeskim porcie jachtowym. To tu oficjalnie na uczniów Zespołu Szkół Morskich pasowano 73 pierwszoklasistów. Anna Walczak, dyrektor morskiego technikum mówi, że jest to jeden z ważniejszych dni w kalendarzu szkoły.



- To bardzo ważny dzień w naszej szkole nie tylko dla pierwszaków. Jest ważny dla rodziców, dziadków i przede wszystkim dla nas, dla całej naszej szkolnej społeczności - mówi Walczak.



Ślubujący uczniowie mówią, że wybierając kołobrzeską szkołę myśleli o swojej przyszłości. - Elektro oraz mechanika. Uczymy się o prądzie, o kablach jako elektrycy. A jako mechanicy o silnikach. Fajny zawód, dobra szkoła, słyszałem o niej dobre informacje - podkreślali uczniowie.



Obecnie w Zespole Szkół Morskich we wszystkich rocznikach uczy się ponad 470 osób.