"Silni dla Słabszych", czyli warto pomagać! [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Trwa kolejna odsłona szczecińskiej akcji pod nazwą "Silni dla Słabszych". Chodzi o zbiórkę pieniędzy na sprzęt dla oddziałów dziecięcych w szpitalu Zdroje.

Od piątku zbiórka ta odbywa się w sali koncertowej szczecińskiego byłego kina Kosmos. Towarzyszy jej między innymi konkurs tatuażu.



- Fajnie, dobra atmosfera, a chłopaki robią robotę, gromadzą ludzi fajnych. No jest bomba. - Zrobiliśmy dzisiaj cover starego tatuażu. Jest to jaskółka z kwiatami. Uważam, że generalnie sam zamysł tego wszystkiego - no super, naprawdę... możemy zrobić coś fajnego, pomóc. Tatuaż, jak tatuaż. Cel fajny... - podkreślali uczestnicy.



- Tu kończymy to, że tak powiem... Natomiast jeszcze przez jakiś tydzień będziemy podliczali całą zbiórkę, bo w całej Polsce stoją puszki tej zbiórki. Tutaj odbywały się pokazy, konkursy tatuażu, wieczorem będzie koncert. Cały dochód idzie właśnie na tę zbiórkę - dodaje Jarosław Posiewka, Stowarzyszenie Broda i Tatuaż.



W ramach akcji "Silni dla Słabszych" organizatorzy zapraszają jeszcze dziś na koncert doktora Misio. Początek o godzinie 19.00 w sali koncertowej szczecińskiego byłego kina Kosmos.