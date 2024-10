Inauguracja duszpasterskiego roku akademickiego

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Biskup Henryk Wejman ma przewodniczyć mszy św. inaugurującej duszpasterski rok akademicki w Szczecinie.

Liturgia rozpocznie się w niedzielę w Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie o godz. 20. To miejsce, w którym działa też duszpasterstwo akademickie księży chrystusowców.



Zosia studiuje śpiew solowy w Akademii Sztuki i italianistykę na US. W duszpasterstwie jest od roku.



- Dało mi to na pewno bardzo dobrych znajomych; fajnych i wartościowych ludzi. Jak zaczynałam studia - a przyjechałam tu z Torunia - to brakowało mi wsparcia rodziny i przyjaciół. A właśnie duszpasterstwo dało mi to miejsce, gdzie poczułam się jak w domu - przyznała.



Kamil studiuje teleinformatykę na ZUT i również od roku jest w duszpasterstwie. W jego opinii w ODA (Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego) nie można się nudzić.



- Mamy ruch czystych serc, który uczy nas, jak postępować w relacjach. Mamy również krąg biblijny, w którym rozważane jest Pismo Święte. I mamy mszę świętą w niedzielę; uważam, że to spełnienie całego tygodnia - podkreślił.



Msza św. w sanktuarium przy placu Zwycięstwa o godz. 20.