Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Kiermasze przy czterech szczecińskich parafiach i kwestowanie na edukację zdolnej młodzieży pochodzącej z uboższych rodzin wypełnią 24. Dzień Papieski w Szczecinie.

Dzień ten jest obchodzony w niedzielę poprzedzającą wybór Karola Wojtyły na papieża, a 16 października minie 46 lat od wyboru Polaka na Stolicę Piotrową.



Sara studiuje psychologię na US i podkreśla, że Fundacja dała jej też dobrych ludzi, którzy patrzą w tym samym kierunku.



- Tak samo, jak ja - doceniają małe rzeczy - i są za nie po prostu wdzięczni. Jak powiedział Jan Paweł II: "Nigdy nie jest tak, żeby człowiek czyniąc dobrze drugiemu tylko sam był dobroczyńcą. Jest równocześnie obdarowany tym, co drugi człowiek przyjmuje z miłością" - zacytowała.



Matylda studiuje architekturę na ZUT i podkreśla, że dziś w wybranych parafiach będzie można spotkać stypendystów.



- Przygotowaliśmy kiermasz ciast i innych wypieków. Ponadto na stoiskach będzie można znaleźć książki historyczne. Przygotowaliśmy też gadżety związane z Fundacją, krówki, a także własnoręcznie robione różańce - wyliczała.



Stypendystów spotkamy od godz. 8 do wieczora przy okazji mszy świętych przy katedrze, dominikanach, parafii św. Rodziny i św. Jana Bosko.



24. Dzień Papieski obchodzony pod hasłem "Święty Jan Paweł II. Ewangelia starości i cierpienia".



Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia powstała w 2000 roku i ma upamiętniać pontyfikat św. Jana Pawła II przez promowanie papieża i wspieranie różnych inicjatyw w dziedzinie edukacji i kultury.