Zachodniopomorscy terytorialsi w stolicy. Zmiana warty przy Grobie Nieznanego Żołnierza

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Żołnierze 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej wzięli udział w uroczystej zmianie warty przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie.

Zmiana warty odbywa się tylko raz w tygodniu - w niedzielne południa. Na co dzień dokonują jej żołnierze Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego.



Co jakiś czas jednak do udziału w takim wydarzeniu zapraszane są inne jednostki wojskowe lub służby mundurowe. Tym razem wyróżnieni zostali zachodniopomorscy terytorialsi.



Zmianę warty poprzedziła przemowa na temat historii 14. Brygady, jej składzie i patronie. W uroczystości udział wzięło 26 żołnierzy z naszego regionu.