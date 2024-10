Kładka jeszcze nie otwarta a już prowadzi na nową drogę życia

Fot. PORR S.A.

To zdarzenie zapewne zapamiętają do końca swojego życia. W środku nocy i w dodatku na placu budowy doszło do zaręczyn. Wszystko odbyło się pod powstającą kładką dla pieszych przy ulicy Struga w Szczecinie.

Tradycją jest, że wykonawca staje pod mostem w trakcie tak zwanej próby obciążeniowej, czyli jednego z ostatnich etapów budowy. Pan Marek - zastępca kierownika - na taką właśnie próbę zabrał ze sobą pierścionek zaręczynowy. Obie próby - obciążeniowa i miłosna - przebiegły w pełni pomyślnie. Wybranka przyjęła oświadczyny.



Wszystkiego dobrego na nowej drodze życia!