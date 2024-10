Jak dbać o odporność "po szczecińsku"? [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Miód, imbir czy cytryna. To niektóre z domowych metod stosowanych na przeziębienie. Ale czy są skuteczne w walce z infekcją?

Spytaliśmy szczecinian o ich sposoby na odporność, a odpowiedzi zweryfikowaliśmy ze specjalistą.



- Gęsim smalcem, ale to przy takich już jak już jest to przeziębienie. - Trochę czosnku od czasu do czasu profilaktycznie sobie pojeść. Ja mam takie jeszcze tam kurkumy i jeszcze tam sobie popijam ziółka. - Herbatki dużo pijemy, jakieś shoty z cytryną, z pomarańczą. - Setka z pieprzem. - Oczywiście sok z maliny, herbata z miodem i cytryną - mówią szczecinianie.



- Jedynym preparatem, który ma jakiekolwiek działanie to miód. Miód ma wykazany faktycznie łagodne działanie przeciw kaszlu. Jeśli chodzi o resztę preparatów, to nie mają żadnego udokumentowanego działania, a nawet mają udokumentowany brak działania. Jest to taki plasterek na sumienie. Człowiek czuje, że coś robi, więc czuje się lepiej - mówi dr Jacek Bujko, lekarz rodzinny.



Specjaliści zalecają szczepienia na grypę i krztusiec.