Studentów w regionie przybywa [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Choć studentów w regionie przybywa to - jak się okazuje - wybór ścieżki kariery stanowi problem dla przyszłych maturzystów.

Według danych GUS-u, liczba studentów w Zachodniopomorskiem wzrosła w ubiegłym roku akademickim o prawie 800 żaków. Jednak dla części maturzystów, szczecińskie uczelnie wciąż pozostają w tyle, względem pozostałych.



- Co do uczelni, to jeszcze nie wiem... Sprawdzałem na razie tylko, bo jestem przecież w klasie maturalnej. Także dopiero zaczynam przygotowania... Czy w Szczecinie będę studiował, czy nie - tego jeszcze nie wiem... - Wydaje mi się, że dużo ludzi w naszym wieku nie wie. Ja akurat wiem, jestem w mniejszości. - Myślę, że teraz jest po prostu trudniej wybrać coś, co będzie w przyszłości ciekawe oraz będzie przynosiło zyski. - Mamy wiele uniwersytetów, aczkolwiek rankingi wskazywały na to, że te nasze uczelnie nie są jakoś bardzo prestiżowe. One raczej plasują się na końcówce stawki ogólnopolskiej, więc częstym zjawiskiem jest wyjeżdżanie młodych ludzi do innych miast w Polsce czy nawet za granicę, ponieważ Szczecin nie daje im takich możliwości rozwijania się. - Do końca nie wiem. I właśnie to jest jeszcze coś, nad czym muszę dużo pomyśleć. Jednak nie jest to takie łatwe, jak się zdaje... - podkreślają uczniowie.



W Szczecinie działa pięć publicznych uczelni. Oferują one łącznie prawie 200 kierunków.