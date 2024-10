Wytwórnia marihuany w mieszkaniu. Policja przejęła 34 kg narkotyku [ZDJĘCIA]

Fot. Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie

Nielegalną wytwórnię marihuany w wynajmowanym mieszkaniu zlikwidowali stargardzcy policjanci. Ogółem przejęto i zabezpieczono 34 kg narkotyku. Kryminalni zatrzymali również producenta.

38-latek swój nielegalny biznes rozwinął na dużą skalę, o czym świadczył sprzęt odnaleziony w mieszkaniu. Oprócz narkotyku zabezpieczono m.in. 23 pojemniki z gazem propan butan. Do produkcji suszu służył też namiot razem z oprzyrządowaniem.



Gotowe porcje pakowano do przygotowywanych na zgrzewarce torebek foliowych. Śledczy zabezpieczyli też gotowe do pocięcia i dalszej obróbki krzewy konopi.



Decyzją sądu 38-latek został aresztowany na trzy miesiące.



To kolejne zatrzymanie tego typu. Na początku października do aresztu trafiło dwóch mężczyzn. W ich mieszkaniu odnaleziono 11 kg marihuany. Zajmowali się także produkcją żelków z substancjami psychoaktywnymi i haszyszu.