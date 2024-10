Charytatywna zbiórka dla powodzian zakończona sukcesem

Ponad 20 tys. złotych udało się uzbierać Świnoujścianom w czasie charytatywnej zbiórki dla powodzian.

Wszystkie środki zostaną przekazane na rzecz rodaków z południa Polski, dotkniętych przez kataklizm.- Puszka jest ciężka i jest wypełniona. - Ludzie chętnie wrzucają. Są hojni.Tak było w czasie wielkiego koncertu charytatywnego zorganizowanego przez mieszkańców Świnoujścia. Dziś możemy mówić o jego finalnym efekcie - mówi Joanna Agatowska, prezydent Świnoujścia.- Kwota ponad 20 000 zł, którą zebraliśmy dzięki występom naszych przedszkolaków, uczniów i jak zwykle hojności wielu mieszkańców, którzy przyszli i w tym dniu uczestniczyli. Także gastronomików, pań które napiekły ciast, wszystkich którzy pletli warkoczyki, malowali buźki. To jest to, co nam daje dzisiaj wiatr w nasze żagle. Nie dość, że mamy efekt finansowy, pomocy, to mamy również integrację mieszkańców - mówi Agatowska.Zebrane środki trafią do potrzebujących, którzy ucierpieli w wyniku powodzi, która nawiedziła Polskę w połowie września tego roku.