Stargardzka szkoła w remoncie, więc uczniowie na zdalnym [ZDJĘCIA]

Fot. Kacper Narodzonek [Radio Szczecin] Fot. Kacper Narodzonek [Radio Szczecin] Fot. Kacper Narodzonek [Radio Szczecin] Fot. Kacper Narodzonek [Radio Szczecin]

Zabytkowy budynek Zespołu Szkół numer 1 w Stargardzie od kilku miesięcy przechodzi termomodernizację.

Do tej pory nie przeszkadzało to w przeprowadzaniu zajęć, lecz teraz przy wymianie grzejników, temperatura może spaść na tyle, że lekcje nie będą mogły się odbywać w budynku.



Nauka jednak nie zostanie przerwana, lecz będzie odbywać się przez Internet. Do szkoły przyjeżdżać będą tylko szykujący się do egzaminu zawodowego uczniowie klasy piątej - mówi dyrektor zespołu szkół Tomasz Korytkowski.



- Klasy V technikum mają tak skumulowane plany lekcji, że na jeden, bądź dwa dni przychodzą normalnie na zajęcia w szkole. I to są przedmioty zawodowe, praktyczne. Potrzebujemy do tego kilku sal lekcyjnych. Te sale będą dogrzewane, a pozostałe klasy nauczanie będą miały zdalne - tłumaczy Korytkowski.



Pierwotny plan zakładał wymianę węzła grzewczego w okresie wakacyjnym, harmonogram jednak się zmienił z przyczyn proceduralnych - dodaje Korytkowski.



- Ta inwestycja była planowana w wakacje, ale w związku właśnie z procedurami związanymi z zamówieniami publicznymi przeciągnęło się to. Stąd inwestorzy mogli wejść dopiero we wrześniu do szkoły - podkreśla Korytkowski.



Wymiana grzejników i rur powinna zakończyć się do 8. listopada, więc po Święcie Niepodległości 1200 uczniów zespołu szkół wróci do swoich ławek.