Stargard. Rozjeżdżona ulica Drzymały

Na ciężki sprzęt budowlany rozjeżdżający nawierzchnię ulicy Drzymały w Stargardzie skarży się część mieszkańców. Od kilku lat żądają oni także remontu zniszczonego odcinka trasy.

Oprócz pojazdów asenizacyjnych, transportujących nieczystości do pobliskiej oczyszczalni, z ulicy Drzymały korzystają również operatorzy maszyn należących do wykonawcy, który rozpoczął przebudowę wałów powodziowych przy korycie Iny.



Zamieszkała tu pani Barbara nie ukrywa, że sąsiedztwo nowego placu budowy jest równie uciążliwe.



- Daje się we znaki - nie tylko ciężki sprzęt do budowy wału przeciwpowodziowego, ale również samochody, które jeżdżą do oczyszczalni. W domu nieraz aż ściany się trzęsą - opowiadała.



Z kolei pan Tadeusz wątpi, czy doczeka remontu drogi.



- Trochę dziury zakleją, znowu się wszystko wychlapie..., gadają tylko - ocenił.



Zbigniew Sowa, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych przekonuje, że przebudowa wałów nad Iną jest konieczna.



- Faktycznie, jest wykonany zjazd tymczasowy, a przy wydawaniu decyzji lokalizacyjnych zjazdu nie wymaga się konsultacji społecznych - zaznaczył.



Powiatowa ulica Drzymały od nowego roku będzie należeć do miasta,. Już po przejęciu zostanie włączona do programu utrzymania dróg, przyjmowanym w formie uchwały Rady Miejskiej.