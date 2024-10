Kolejne opóźnienia na ul. Kolumba

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Według ostatnich planów, ruch tramwajowy na pętle Pomorzany miał być przywrócony 1 listopada.

Tak się nie stanie - przejazd techniczny zaplanowano na 5 listopada, a normalna komunikacja zostanie przywrócona na przełomie listopada i grudnia.



Wykonawca po raz kolejny napotkał na kolizje, czyli obiekty, których nie było w projekcie, mówił w naszej audycji interwencyjnej "Czas reakcji", rzecznik Tramwajów Szczecińskich Wojciech Jachim.



- Między Zapadłą a tamą Pomorzańską niespodziewanie pojawił się kabel elektroenergetyczny. Tutaj był jeszcze taki czynnik w postaci wysokiego stanu wód, co z kolei powodowało konieczność instalacji tzw. igłofiltrów do odpompowywania wody z wykopów i obniżania poziomu wód gruntowych. No i to oczywiście nie wpływało pozytywnie na tempo pracy - tłumaczył Jachim.



Mamy jednak i dobre informacje dla kierowców, m.in. jeżdżących ul. Włościańską - dodał Wojciech Jachim: - Już od jutra ma być zlikwidowane wahadło na ul. Kolumba przed skrzyżowaniem z Dąbrowskiego i też wykonawca planuje 21 października, czyli od poniedziałku, czasowo otworzyć wlot ulicy Smoleńskiej do Budziszyńskiej, co poprawi komunikację w tym rejonie Szczecina w tym sensie, że odciąży to wahadło na Włościańskiej.



Obecny termin zakończenia prac to lipiec przyszłego roku.