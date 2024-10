Podpalony szalet i huśtawka w rzece... Wandale grasują w Stargardzie [ZDJĘCIA]

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Podpalony parkowy szalet i huśtawka, która wylądowała w rzece. Wandale grasują po stargardzkich parkach, a odpowiedzialny za ich utrzymanie Zarząd Usług Komunalnych liczy straty.

Ławki razem z urządzeniami i place zabaw demolowane są zwłaszcza w parkach Jagiellońskim i Chrobrego.



Julita Siek, dyrektor ZUK informuje, że w ostatnim czasie wandale są szczególnie aktywni. Prosi też mieszkańców o czujność.



- Bardzo ważne jest sygnalizowanie takich zdarzeń przez mieszkańców, którzy być może nawet są świadkami. Zniszczeniu uległo gniazdo-huśtawka, które wandale po prostu wrzucili do koryta rzeki. Musieliśmy ponieść koszty związane z naprawą -



A zależnie od skali zniszczenia wynoszą one do kilkudziesięciu tysięcy złotych.



W ocenie pana Piotra parki powinny być objęty większym nadzorem: - To jest chyba kluczowe. Bardzo dużo chodzi tutaj tej młodzieży. Tak bezpańsko można powiedzieć... Czasem widzę, jak kamieniami obrzucają ławki, dookoła popisane budynki.



- Ważne, aby służby nie spały. No ludzie mają różne pomysły i... odloty - zauważa z kolei pani Grażyna.



Straż Miejska zapowiada instalację fotopułapek w tych miejscach, gdzie do niszczenia sprzętu dochodzi najczęściej.