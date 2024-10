Świnoujście martwi się o budżet na 2025 rok

Terminal LNG w Świnoujściu. Fot. polskielng.pl

Nawet rok opóźnienia w płaceniu podatku od nieruchomości może mieć spółka Gaz-System.

Chodzi o nadal nie ukończony trzeci zbiornik LNG w Świnoujściu. Inwestycja jest niemal gotowa, jednak dopięcie wszystkich formalności - związanych z odbiorem - nie zamknie się przed końcem grudnia. To też oznacza, że samorząd na wpływy do budżetu, od 1 stycznia przyszłego roku, nie może liczyć.



O tym, że wpływ 20 mln zł z tytułu podatku od nieruchomości stoi pod znakiem zapytania, poinformowała Joanna Agatowska, prezydent Świnoujścia: - Na dzień dzisiejszy nie mamy pewności, że taka kwota zasili budżet miasta. Jeśli nie zasili czekają nas niestety kolejne problemy, ponieważ kwota ta była planowana w Wieloletniej Prognozie Finansowej...



Iwona Dominiak, rzecznik Spółki GAZ-SYSTEM wyjaśnia, że rozbudowa terminalu w Świnoujściu idzie zgodnie z planem.



- Został złożony wniosek do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o wydanie pozwolenia na użytkowanie dla projektu Zbiornik. Jeśli chodzi o pytanie dotyczące pierwszych wpływów z tytułu podatku od nieruchomości, to tę kwestię regulują przepisy podatkowe i mówią one o tym, że obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli - podkreśla Dominiak.



W tej chwili do kasy miasta z podatków od LNG wpływa około 40 mln zł.