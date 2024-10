"To ludzie o niebywałej inteligencji". Szczeciński jubileusz

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Od 20 lat pomagają dzieciom z ADHD i Zespołem Aspergera. Szczecińskie Koło Pomocy świętuje okrągły jubileusz.

- To dwie dekady pracy nie tylko z dziećmi, ale całymi rodzinami - mówi Tamara Olszewska-Watracz, przewodnicząca Koła. - Stawiamy mocny nacisk na psychoedukację, treningi umiejętności rodzicielskich, a równolegle pracujemy terapeutycznie i treningowo z dziećmi i z młodzieżą. I wtedy ta kompleksowa praca daje wymierny skutek.



- Praca z dziećmi ze spektrum autyzmu i ADHD wymaga od nas skupienia i uwagi - dodaje Tamara Olszewska-Watracz. - To nie jest trudność, tylko wyzwanie - sprostać takim młodym ludziom. Ale to są dzieciaki naszej przyszłości. To są ludzie o niebywałej inteligencji. To jest konieczność, aby o tych ludzi zadbać, ponieważ są wyjątkowi i oni w przyszłości będą kreować nowy świat.



W Kole Pomocy Dzieciom z ADHD i ZA Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Szczecinie jest obecnie ponad 100 rodzin. Członkowie placówki pracują z dziećmi w wieku od 4 do 17 lat.



U dzieci z ADHD obserwuje się trudności w skupieniu uwagi, brak dbałości o szczegóły i roztargnienie. Charakterystyczne cechy dziecka z Zespołem Aspergera to m.in. niepokój związany z przebywaniem w grupie ludzi i trudność w okazywaniu emocji.