Mistrzostwa Polski na Jeziorze Dąbie

Fot. pixabay.com / Free-Photos (CC0 domena publiczna)

Przez weekend na wodach Jeziora Dąbie rozgrywane są regaty Szczecin Match Race 2024. Bierze w nich udział 13 zaproszonych załóg z 4 krajów.

Szczecińskie zawody są jednocześnie Mistrzostwami Polski w Match Racingu - mówi Maciej Gonerko ze szczecińskiego Yacht Klubu.



- Różnica pomiędzy regatami flotowymi a match racingiem jest taka, że we flocie startuje dość duża ilość łódek, natomiast w racingu zawsze wyścig jest jeden na jeden. Jak to można porównać? No nie wiem. Troszkę do boksu, troszkę do szachów, bo sytuacje są bardzo bliskie, są krzyki, a z drugiej strony też jest i taktyka i strategia - tłumaczy Gonerko.



Zakończenie regat planowane jest na godzinę 15.00.

