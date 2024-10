Naukowcy ze Szczecina na tropie raka

Szczecińscy naukowcy coraz wnikliwiej badają dziedziczność raka piersi i raka jajników.

Wyniki kolejnych badań są wręcz zaskakujące - przyznał w "Rozmowie pod Krawatem" genetyk prof. Jan Lubiński z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.Badania dotyczą odpowiedniej suplementacji, chociażby selenem oraz właściwej diety i jej zalet u pacjentek, u których potwierdzono, że mają gen odpowiedzialny za dziedziczność raka.- Mamy wyniki takie, że aż się boję na razie o nich mówić... W tej chwili opracowujemy, patentujemy i piszemy publikacje. Wyglądają one rewelacyjnie... To są pierwsze na świecie analizy, z których wynika, że bardzo, bardzo można obniżyć ryzyko zachorowania, nawet u kobiet z tym genem - zapewnia profesor.Prof. Jana Lubińskiego zapytany czy spodziewa się nagrody Nobla odpowiedział: - Pewnie nie dostanę prawdziwego Nobla, ale będę robił wszystko, aby jak największy postęp klasy światowej wypracować w tych naszych warunkach. Co się nam nieźle udaje, bo mamy bardzo wysokie parametry, które nas wysoko klasyfikują...Z profesorem Lubińskim rozmawialiśmy także o wręczonych wczoraj Zachodniopomorskich Noblach, a także szerzej - o trwającym miesiącu świadomości o raku piersi.