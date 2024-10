26-latek z zarzutami zabójstwa dwóch kobiet w Lipianach.

Do tragicznych zdarzeń doszło w miniony czwartek. W jednej z kamienic, na klatce schodowej znaleziono zwłoki pierwszej kobiety. Obecny na miejscu lekarz stwierdził, że do jej śmierci doszło w wyniku działania osób trzecich.Następnie, piętro wyżej w tej samej kamienicy, również na klatce schodowej, znaleziono ciało drugiej kobiety. Tu też stwierdzono udział osób trzecich.Obie kobiety miały widoczne rany tłuczone głowy.Dzięki szybkiej akcji policji sprawca został namierzony i zatrzymany. Usłyszał zarzut zabójstwa dwóch kobiet. 26-latek przyznał się do popełnienia zbrodni i złożył krótkie wyjaśnienia.Został aresztowany na trzy miesiące. Grozi mu dożywocie.