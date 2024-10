Hieny cmentarne w Stargardzie... "Kradną i dewastują"

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Kradną kwiaty i znicze, dewastują nagrobki. Przed listopadowym świętem uaktywnili się złodzieje, grasujący po starej części cmentarza w Stargardzie.

Mieszkańcy nazywając ich małymi hienami domagają się interwencji patroli Straży Miejskiej i Policji.



Bliscy pielęgnujący groby swoich zmarłych nie kryją obaw o wystrój i stan pomników nagrobnych. - Był na kamiennym krzyżu brązowy krzyżyk, myśleli, że to brąz, więc zerwali. Kwiaty też zostały ukradzione z trzy razy. - Ochrony nie ma, kamery są tylko przy kapliczkach, i nic więcej... Kradną i dewastują... - żalą się.



Joanna Kufel, szefowa prewencji Straży Miejskiej przyznaje, że nie wszędzie w jednym czasie mogą interweniować mundurowi.



- To sprawa, której nie przeskoczymy... Mamy 14 strażników, pracujących w rejonie na dwie zmiany... Robimy wszystko, co możemy, i będziemy przez okres świąteczny na pewno widoczni w Stargardzie - podkreśla Kufel.



Stary cmentarz zajmuje blisko 20 ha powierzchni. Jego zarządca zapowiada więcej patroli w tygodniu poprzedzającym listopadowe święto.