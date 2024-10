Marszałek Sejmu za utworzeniem Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry. "Ludzie go chcą"

Park Narodowy Doliny Dolnej Odry to dobry pomysł - przekonywał marszałek Sejmu Szymon Hołownia w "Rozmowie pod krawatem". Argumentował, że dla okolicznych mieszkańców oznacza to więcej korzyści niż ograniczeń.

- On jest potrzebny, ludzie go chcą. On wcale nie wiąże się z taką ilością ograniczeń, jak jego przeciwnicy mówią. Poza tym prezydent podpisał ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Ona zakłada między innymi 1,5 miliarda złotych dla samorządów, na których terenie znajdują się parki narodowe, rezerwaty - mówił Hołownia.W czwartek o godzinie 20:00 w studiu S1 Radia Szczecin odbędzie się. Weźmie w niej udział prof. Robert Czerniawski - dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski, a także m.in. Ryszard Matecki z Inicjatywy na rzecz powołania Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry.