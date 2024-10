Ostatnia możliwość wjazdu na cmentarz to poniedziałek i wtorek. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Ograniczenia wjazdu na Cmentarz Centralny w Szczecinie wprowadza Zakłada Usług Komunalnych.

To w związku ze zbliżającym się dniem Wszystkich Świętych i wzmożonym ruchem pieszych.



W najbliższą sobotę wjazdy będą odbywały się tak jak w dni robocze.



Sprzedaż wjazdówek odbywa się w budynku Wydziału Usług Cmentarnych w godzinach od 7 do 14.30.



Ostatnia możliwość wjazdu na cmentarz to poniedziałek i wtorek.



Natomiast 30 i 31 października tracą ważność karnety roczne, a wjazdy możliwe będą tylko dla konduktów pogrzebowych.