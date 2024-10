Nagrali film z szarpaniny. Jest wniosek do sądu rodzinnego

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Szczecińska policja zbadała nagranie z szarpaniny, które obiegło internet.

Chodzi o film, na którym jedno z dzieci jest trzymane przez pozostałych rówieśników. Funkcjonariusze dotarli do informacji, że wideo pochodzi sprzed trzech tygodni.



- Potwierdzamy również, że nagranie pochodzi ze Szczecina - mówi aspirant Paweł Pankau, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. - Do sytuacji doszło na terenie boiska przyszkolnego. Policjanci ustalili dane tych osób. W wyniku ustaleń okazało się, że to był przypadek incydentalny w wyniku sprzeczki między nastolatkami. Wszyscy są niepełnoletni.



W kwestii trzech sprawców sporządzony został wniosek do sądu rodzinnego o wgląd do sytuacji rodzinnej.