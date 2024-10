Tłumy podczas "Białej Soboty" w Stargardzie

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Tłumy chętnych utworzyły kolejkę oczekując na bezpłatne badania w stargardzkim szpitalu.

Stowarzyszenie Edukacja Zdrowie Aktywność zaprosiło mieszkańców Stargardu do udziału w Białej Sobocie. Organizatorzy są zaskoczeni tak licznym udziałem pacjentów, którzy chcą skorzystać z konsultacji ze specjalistami i bezpłatnej diagnostyki.



Projekt został dofinansowany przez samorząd Pomorza Zachodniego. Elżbieta Drobik, prezes stowarzyszenia nie spodziewała się tak licznej frekwencji w przychodni przyszpitalnej.



- Nie wiem, ilu przebadamy, ale za drzwiami jest pełno: poziom cholesterolu, cukru, ciśnienie, EKG i kardiolog oraz konsultacja, ginekolog, dermatolog, okulista, badanie słuchu, spirometria, również badanie składu masy ciała - wyliczała.



Pakiet badań podstawowych obejmuje też USG piersi natomiast panowie mogą poddać się diagnostyce nowotworu prostaty, w ofercie jest również test na prawidłowe funkcjonowanie tarczycy.



- Robimy to w ramach projektu "Białe Soboty dla Powiatu". Byliśmy w gminach Dolice, Chociwel i Suchań. Teraz kończymy na szpitalu, gdzie mogą wszyscy przyjść - powiedziała prezes Drobik.



Na co dzień stowarzyszenie zaprasza do udziału w spotkaniach i konsultacjach przy stargardzkim szpitalu, których celem jest promocja sprzyjających zdrowiu nawyków i zachowań.