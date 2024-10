Jest plan rewitalizacji Szczecina na 10 najbliższych lat

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Ponad 3 miliardy 282 miliony złotych kosztować ma rewitalizacja Szczecina w ciągu najbliższych dziesięciu lat.

To plan inwestycyjny obejmujący prawie 40 proc. obszaru miasta. Zawiera 130 różnych przedsięwzięć - i to zarówno komunalnych, jak i prywatnych. Ich uchwaleniem zająć mają się jutro radni Rady Miasta Szczecin - mówi zastępca prezydenta Michał Przepiera.



- Jest to dokument, który ma posłużyć do tego, aby następnie aplikować po środki różnorakie pomocowe - dofinansowania, dotacje, subwencje itd. Jest to swoiste narzędzie, które jest często dokumentem niezbędnym, aby móc dalej aplikować. Jeżeli go nie będzie, wówczas tego dofinansowania nie otrzymamy - tłumaczy Przepiera.



Plan rewitalizacji miasta podzielony został na trzy różne podobszary. Pierwszy, to tereny: Międzyodrza, Turzyna i Śródmieścia Północ. Drugi obejmuje: Dąbie, Drzetowo, Golęcino, Stołczyn i Skolwin. A trzeci to osiedle Zawadzkiego-Klonowica.



Podział ten i zapisane w nich inwestycje poprzedziły wieloletnie konsultacje - dodaje Przepiera: - Ten dokument był długo opracowywany, bo poprzedziły go uchwały związane z wyznaczeniem obszarów degradowanych i przeznaczonych do rewitalizacji. To miało miejsce ponad dwa lata temu... Tam są nie tylko inwestycje stricte miejskie i komunalne, ale także podmiotów prywatnych, również spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot i deweloperów.



Wśród zaproponowanych do planu rewitalizacji miasta inwestycji znalazły się między innymi remonty kapitalne budynków komunalnych i powstanie nowych osiedli mieszkaniowych w okolicach Szosy Polskiej oraz ulicy Heyki. W planie znalazły się także mniejsze inwestycje - między innymi przebudowa toru kolarskiego, Teatru Współczesnego i Domu Kultury Klub Skolwin.