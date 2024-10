Korki w okolicy szczecińskiego cmentarza [ZDJĘCIA]

Informujemy o sytuacji drogowej w Szczecinie w okolicy Cmentarza Centralnego, gdzie od rana tworzą się zatory.

Godzina 12:00





Zatory są na całej długości ulicy od ronda Gierosa do ronda Pileckiego. Podobnie na Santockiej.





Na korki natkniecie się też na Mieszka I i na Milczańskiej.

Godzina 11:00

Jeżeli wybieracie się samochodem w okolice Cmentarza Centralnego, a macie możliwość wybrania komunikacji miejskiej, to zdecydowanie polecamy tę drugą możliwość.W okolicy Cmentarza Centralnego zatory tworzą się na ul. Ku Słońcu od ronda Gierosa w stronę bramy głównej. Zdecydowanie mniejsze utrudnienia w drugą stronę.Trudniej przejechać też ulicą Mieszka I od placu Szyrockiego do skrzyżowania z ul. Milczańską - w obu kierunkach. Na Mieszka I obowiązuje prędkość do 50 km/h.Są utrudnienia na zjeździe z ul. Mickiewicza w Twardowskiego - około godziny 10.30 zderzyły się tam dwa samochody.