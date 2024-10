Radni obradują. Mniejszy deficyt, kontrolerzy biletów z kamerami

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]

Ponad czterdzieści uchwał mają we wtorek do przyjęcia radni Rady Miasta Szczecin. Sesja rozpoczęła się o godzinie 10.00 i jak do tej pory - po trzech godzinach obrad - udało się uchwalić jedynie trzy.

Radni zatwierdzili podwyżki w Strefach Płatnego Parkowania w Szczecinie [ZDJĘCIA]



Kontrolerzy biletów będą mieli zainstalowane kamery. Gmina Miasto Szczecin przeznaczy na to 68 tysięcy złotych.



Przed południem radni zaciągnęli pożyczkę długoterminową na 20 lat w kwocie 153 mln złotych na, jak napisano to w projekcie budżetu, realizacje zadań inwestycyjnych ujętych w Wieloletnim Programie Rozwoju Szczecina. Sesja rozpoczęła się od zmian budżetowych na 2024 rok. Zmniejszony został deficyt o kwotę ponad 140 mln złotych. Obecnie deficyt Gminy Miasta Szczecin to kwota 237 mln złotych.