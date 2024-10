Radni zatwierdzili podwyżki w Strefach Płatnego Parkowania w Szczecinie [ZDJĘCIA]

Zmiany w Strefie Płatnego Parkowania dominują na wtorkowej sesji szczecińskiej Rady Miasta. W tej sprawie przygotowane były aż trzy różne uchwały.

To była bardzo długa dyskusja, która ostatecznie zakończyła się uchwaleniem licznych zmian.Od 1 maja przyszłego roku kierowcy zapłacą więcej za korzystanie ze Strefy Płatnego Parkowania. Np. w strefie A będzie to 4,40 zł za pierwszą godzinę, 5,20 złotych za drugą oraz 6,20 zł za trzecią godzinę parkowania.Kolejna zmiana, to utworzenie tzw. Strefy Śródmiejskiej. Tutaj opłaty radni ustalili na 8 złotych za pierwszą godzinę, 9,60zł za drugą i 11,40 złotych za trzecią godzinę parkowania. Opłaty w strefie śródmiejskiej obowiązywać będą od 1 maja przyszłego roku przez wszystkie dni tygodnia w godzinach od 8.00 do 22.00.