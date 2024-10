Zmiany komunikacyjne w okolicach cmentarza w Świnoujściu

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Od środy w Świnoujściu zmiany komunikacyjne w okolicach cmentarza komunalnego. Nie można dojechać bezpośrednio przed bramę, ale w okolicy można zaparkować za darmo.

- Od rana zamknięta jest ul. Karsiborska, prowadząca do głównego wejścia - mówi Wojciech Basałygo ze świnoujskiego magistratu. - To ze względu na bezpieczeństwo. Po obu stronach ulicy będą sprzedawcy, zarówno zniczy, jak i chryzantem. Dojazd autobusowy będzie obsługiwała ulica Grunwaldzka - tam będą przystanki autobusowe - oraz ulica Steyera. Parking przy ulicy Steyera będzie za darmo do 2 listopada.



1 listopada komunikacja miejska w Świnoujściu będzie darmowa.