Bartosz Arłukowicz: wymiar sprawiedliwości prześwietli każdą złotówkę

Każda złotówka wydana niezgodnie z prawem w ramach Funduszu Sprawiedliwości zostanie prześwietlona, a Ci którzy kradli zostaną oskarżeni - przekonywał w "Rozmowie pod Krawatem" europoseł KO Bartosz Arłukowicz.

Najbliżsi ludzie z otoczenia posła Dariusza Mateckiego już usłyszeli zarzuty z przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków, a także przywłaszczenia mienia wielkiej wartości i prania pieniędzy usłyszał były wicewojewoda zachodniopomorski Mateusz W., a także prezes szczecińskiego stowarzyszenia Fidei Defensor. Prokurator zawnioskował o tymczasowy areszt dla byłego wicewojewody i dla Adama S.- Przebierali się w pseudo patriotyczne ciuszki, żeby pod tą przykrywką po prostu grabić mienie publiczne... To są sumy niebywałe. Wymiar sprawiedliwości - o czym jestem absolutnie przekonany - prześwietli każdą złotówkę, która przeszła przez ręce instytucji wokół pana posła i wszystkich jego przyjaciół. Część już, jak wiemy, ma zarzuty - podkreślał Arłukowicz.Bartosz Arłukowicz w "Rozmowie pod Krawatem" mówił także o swojej aktualnej pracy w Brukseli, a to m.in. walka o wspólne zakupy leków, w tym najnowszych technologii, które w przypadku chorób rzadkich często są jedynym ratunkiem...- Jeśli mamy lek, który kosztuje 15 mln. zł i wiemy, że ten lek działa, to musimy - jako Unia Europejska - podjąć działania, aby ten lek był dostępny. Po pierwsze, żeby jego cena spadała i po drugie, aby dostępność tego leku była taka sama we wszystkich częściach Europy - dodał Arłukowicz.Z europosłem KO rozmawialiśmy także o zbliżających się wyborach prezydenckich w Polsce, o szczepionkach przeciwko Covid-19, czy o dekryminalizacji aborcji. Bartosz Arłukowicz zadeklarował, że jest "za" prawem do aborcji do 12. tygodnia ciąży.