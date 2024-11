To efekt pracy, pasji i ognia...

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Wystawę rzeźb artystki z Goleniowa będzie można od dzisiaj oglądać w szczecińskiej Książnicy Pomorskiej.

"Przez ogień" to kilkanaście figur z gliny, przede wszystkim kobiet, którym ostateczną formę nadały płomienie w piecu do wypalania.



Ta sztuka oddaje szereg emocji, ale przede wszystkim przynosi otuchę - mówi autorka, Marta Wlaźlińska: - Mamy tak dużo trudnych momentów w życiu, że ja chcę, żeby właśnie człowiek patrząc na tę moją rzeźbę, mógł odpocząć, zakorzenić się w czymś wyższym, w jakiejś duchowości, w jakiejś emocjonalności, takiej pełnej ciepła i nadziei. To zawsze chciałam dawać swoim klientkom i swoim klientom...



Marta Wlaźlińska rzeźbi od kilkunastu lat. Jest autorką szeregu wystaw, a jej prace kupują prywatni kolekcjonerzy z całego świata, przede wszystkim z USA.



Wernisaż rozpocznie się o godzinie 17:00 w czwartek. Wystawę będzie można oglądać do końca listopada.