Kołobrzeski Urząd Miasta po remoncie

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Kołobrzeski Urząd Miasta dostępny bez przeszkód. Zakończył się duży remont wejścia do budynku.

W związku z tym, że główny gmach magistratu jest obiektem zabytkowym, jego przebudowa była niemożliwa. Urzędnicy otworzyli więc drugie wejście do budynku, przy którym powstało Biuro Obsługi Klienta.



Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska zaznacza, że w tym celu wykorzystano dobudówkę, w której kiedyś mieścił się urząd pracy.



- Celem było dostosowanie Urzędu Miasta do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami. Dostosowanie tej przestrzeni pod względem architektonicznym i komunikacyjnym - mówi Mieczkowska.



Sekretarz urzędu Krzysztof Pełechaty mówi o rozwiązaniach, jakie zastosowano przebudowując stare pomieszczenia.



- Odpowiednie drzwi wejściowe i do tego pomieszczenie dla osób ze szczególnymi potrzebami, które będą mogły spotkać się ze pracownikami, załatwić sprawę. A ponadto prozaiczna rzecz, toaleta dla osób niepełnosprawnych - dodaje Pełechaty.



Całość kosztowała 687 tysięcy złotych, a 360 tysięcy miasto pozyskało z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.