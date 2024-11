Rodzinny konflikt z finałem w sądzie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Zmagają z brakiem wody i dostępem do szamba. Przed nimi sprawa sądowa. Anna Rajewska z Czernic nieopodal Pyrzyc od ponad roku jest w konflikcie z bratem Dariuszem W.

W tym czasie - jak podkreśla pani Anna - jej brat miał znęcać się nad jej psem, zniszczyć jej samochód i grozić śmiercią. Prokuratura Rejonowa w Pyrzycach prowadziła postępowanie w sprawie konfliktu i złożyła akt oskarżenia do sądu.Rodzinne zwady i problemy mogą wydawać się czymś normalnym, z tym że sytuacja w Czernicach - na co zwraca uwagę pani Anna - nie należy do zwyczajnych. Dariusz W. w styczniu miał na stałe odciąć rodzinę Rajewskich od wody, a w marcu od szamba.- Gotuję, myjemy się, toaleta, pranie, wszystko u sąsiadki - mówi pani Anna.Bratu pani Anny założono niebieską kartę, a teraz przeciwko niemu i jego synowi prokuratura złożyła akt oskarżenia. - Zarzucając im czyny z uszkodzeniem mienia, a nadto Dariuszowi W. o cztery przestępstwa - potwierdza prokurator Łukasz Błogowski z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.Jednak, co warto podkreślić, akt nie zawiera zniszczenia przyłącza i odcięcia od wody mieszkania państwa Rajewskich, chociaż o tej sytuacji prokuratura została powiadomiona.Termin pierwszej rozprawy został wyznaczony na początek grudnia. Do tej sprawy jeszcze wrócimy.