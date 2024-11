Co nowego ws. siedziby Teatru Współczesnego?

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Szczecińscy Radni zdecydowali o wykonaniu analiz terenu pod budynek Teatru Współczesnego.

Obecnie, spektakle grane są w budynku Muzeum Narodowego na Wałach Chrobrego. Nowy projekt zakłada dobudowę dodatkowego skrzydła i przeniesienie tam teatru.



W audycji "Radio Szczecin na Wieczór" goście debatowali o tej lokalizacji. Były dyrektor muzeum Lech Karwowski stwierdził, że "to przesuwanie problemu o 30 metrów".



- Wywraca całkowicie do góry nogami kontekst historyczny. Od 1913 roku ten teren bowiem jest przeznaczony na dobudowę brakującego skrzydła Muzeum Narodowego w Szczecinie. I to nie jest kwestia jakiegoś luksusu, tylko wręcz konieczności... - podkreślił Karwowski.



Wątpliwości, co do lokalizacji ma również Maciej Litkowski, aktor Teatru Współczesnego. Jak mówi, nie wiadomo czy teatr na tej działce się zmieści...



- Bo jeśli myślimy o tym, żeby postawić budynek, w którym zmieści się teatr, z tymi samymi warunkami i z tymi samymi problemami, które ma teraz, no to faktycznie jest pytanie o sens takiego rozwiązania... - skomentował Litkowski.



Według szacunków taka rozbudowa może kosztować 200 milionów złotych.