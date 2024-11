Na Cmentarzu Centralnym trwa walka z kornikiem drukarzem [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Prawie 500 drzew iglastych jest zabezpieczonych przed inwazją kornika drukarza. To na terenie Cmentarza Centralnego w Szczecinie. Zabiegi mają za zadanie chronić blisko stuletni drzewostan przed jego wycięciem.

Walka o uratowanie drzewostanu trwa już od kilku lat - tłumaczy Paulina Łątka z Urzędu Miasta.



- Drzewa są owinięte taką specjalną siatką nasączoną substancją chemiczną. Ziemia dookoła drzew jest obłożona geowłókniną. Co jakiś czas ta substancja chemiczna jest uzupełniana. W ten sposób kornik po prostu nie jest w stanie osiedlić się na takim drzewie - mówi Łątka.



To tylko działanie doraźne - mówi dendrolog Krzysztof Jankowski.



- Ja się osobiście z tymi tkaninami spotykałem, ale raczej rzadko. Najczęściej to były pułapki feromonowe, które schwytają bardzo duże ilości korników - mówi Jankowski.



Miasto zapewnia, że w miejsce usuniętych z powodu choroby świerków posadzono prawie 150 nowych drzew.