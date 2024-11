"Sesja z przymrużeniem oka". Urodzinowa wystawa w Świnoujściu

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu ma 50 lat. Z tej okazji przygotowano wystawę nietuzinkowych fotografii.

- Fotografia z dnia otwarcia, remontów czy wszystkich nocy muzeów to tylko niektóre wspomnienia zamieszczone na jubileuszowej wystawie - mówi Małgorzata Płońska-Nagaba ze świnoujskiego muzeum. - Pokusiliśmy się z okazji tego 50-lecia na zrobienie sesji trochę z przymrużeniem oka, gdzie potraktowaliśmy trochę inaczej eksponaty niż zwykle się to robi.



Na wystawę zapraszają także pozostali pracownicy placówki, którzy wiele momentów w muzeum wspominają ciepło. - Noce Muzeum to jest coś, czego się nie zapomina. Ogrom ludzi, który tu przychodzi. Szczególnie mi się podoba zdjęcie z babcią z wąsami, czyli z rybakiem. Także zapraszam, oglądajcie tą wystawę i wszystkie inne - mówią pracownicy muzeum.



Wystawa znajduje się na 2. piętrze muzeum przy pl. Rybaka, będzie dostępna do 20 grudnia.