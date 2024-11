Największa flaga ze wzorem z 1918 roku zawiśnie w Świnoujściu

Latarnia w Świnoujściu. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Będzie największą tego typu w Polsce. 19-metrowej długości flaga zawiśnie na latarni morskiej w Świnoujściu. W ten sposób miasto uczci Narodowe Święto Niepodległości.

Nie będzie to jednak flaga biało-czerwona - powiedział Wojciech Basałygo z urzędu miasta w Świnoujściu.



- Na latarni morskiej będzie powiewać historyczna flaga naczelnika państwa polskiego - mówi Basałygo.



Statki wpływające do portu będzie zatem witała flaga czerwona z białym orłem w koronie - zgodnym ze wzorem z 1918 roku. A to nie jedyna atrakcja przygotowywana w Świnoujściu na 11 listopada - dodał Wojciech Basałygo.



Narodowe Święto Niepodległości w Polsce obchodzone co roku 11 listopada. Upamiętnia odzyskanie w 1918 roku niepodległości po 123 latach zaborów.



11 listopada jest dniem wolnym od pracy.