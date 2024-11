Studenci morskiej uczelni w Szczecinie ćwiczą pierwszą pomoc [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Wspólne ćwiczenia szczecińskich służb i studentów Politechniki Morskiej.

A chodzi o szkolenia z udzielania pierwszej promocji i prowadzenia działań ratunkowych. Wśród ćwiczeń m.in. ewakuacja poszkodowanego za pomocą uprzęży, symulacja skoku ze śmigłowca, a także spuszczanie szalupy ratunkowej.



- Nigdy nie wiadomo, co może się stać, dlatego warto się szkolić - mówią studenci Politechniki Morskiej. - Dla mnie to jest kompletnie coś nowego i według mnie jest to też bardzo potrzebne. Trzeba wiedzieć jak ratować ludzi. Mamy ćwiczenia na basenie, będzie wysokościówka, będzie pierwsza pomoc. To jest bardziej ekscytacja. Nie boję się takich rzeczy. Próbuję nowych wyzwań. Nigdy nie wiadomo, co się w życiu przytrafi. Każda nowa umiejętność się zawsze przyda.



- W tym roku w manewrach uczestniczyli wojskowi, policjanci, a także ratownicy wodni - mówi dyrektor działu promocji PM Anna Zengota. - Ci studenci, którzy tutaj przyszli i którzy mają okazję wziąć udział w takich manewrach, to są uczestnicy koła naukowego. Studentów, jak studentów. Wszystkich służb jest bardzo duże zainteresowanie. W tym roku kalendarzowym to będzie na pewno ostatnie. Natomiast robimy to 4-5 razy w roku.



Ćwiczenia odbywają się w ośrodku szkoleniowym Politechniki Morskiej przy ulicy Balijskiej.

W niedzielę w ramach ćwiczeń odbędą się manewry na wodzie w Trzebieży.