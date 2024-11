Świąteczne iluminacje w Kołobrzegu

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Będą nadmorskie anioły, renifery i ledowe choinki, a wszystko za prawie milion złotych - tyle mają kosztować świąteczne ozdoby w Kołobrzegu. Miasto w tym roku znacznie zwiększy liczbę świecących, bożonarodzeniowych akcentów.

Do przetargu ogłoszonego przez urzędników przystąpiła jedna firma. Jej oferta to 983 tysiące złotych, co mieści się w planowanej przez miasto na ten cel kwocie.



Prezydent Anna Mieczkowska mówi, że po raz pierwszy świąteczne akcenty zagoszczą we wszystkich dzielnicach Kołobrzegu.



- W zachodniej, w Radzikowie, w Podczelu, na Ogrodach, w centrum miasta - przepiękne świąteczne iluminacje. To oświetlenie będzie naprawdę takie, jakiego w mieście jeszcze nie było - zapowiada prezydent Mieczkowska.



Na kołobrzeskich ulicach pojawią się nie tylko świecące girlandy. Będą ledowe choinki, czy renifery, na nad morzem nie zabraknie grających na instrumentach aniołów. Całości dopełniać ma choinka przed miejskim ratuszem, której towarzyszyć będzie specjalna fotorama.



Wszystko powinno być gotowe najpóźniej 6 grudnia.