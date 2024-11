Jezioro Głębokie wysycha [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Szeroka plaża nie zawsze jest powodem do zadowolenia. Poziom wody w szczecińskim jeziorze Głębokie cały czas się obniża.

- Niski stan wody widać na pierwszy rzut oka - mówią mieszkańcy. - Klimat się zmienia.



- Widać na pierwszy rzut oka, że tej wody wcześniej było więcej. Myślę, że z czasem będzie tylko gorzej - dodaje morsujący mężczyzna.



- Problem z obniżającym się zwierciadłem wody wynika z braku dopływów do jeziora - wyjaśnia dr Robert Mańko, hydrotechnik z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. - Jedyną formą zasilenia tego zbiornika są opady atmosferyczne. Mamy problem z cyklicznością tych opadów. Te opady są, ale one są na zasadzie gwałtownych i krótkotrwałych.



Aby nieco podnieść stan wody, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie co roku przepompowuje wodę zaczerpniętą z rzeki Gunicy. Propozycji, które mogłyby rozwiązać problem na stałe, na razie brak.