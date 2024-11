Ciemno jak na przejściu w Tychowie [ZDJĘCIA]

Zarządca drogi zapewnia, że rozmawia z zakładem energetycznym sprawie przyspieszenia formalności, by jeszcze w tym roku doświetlić przejście w Tychowie. Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Zarządca drogi zapewnia, że rozmawia z zakładem energetycznym sprawie przyspieszenia formalności, by jeszcze w tym roku doświetlić przejście w Tychowie. Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Zarządca drogi zapewnia, że rozmawia z zakładem energetycznym sprawie przyspieszenia formalności, by jeszcze w tym roku doświetlić przejście w Tychowie. Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Zarządca drogi zapewnia, że rozmawia z zakładem energetycznym sprawie przyspieszenia formalności, by jeszcze w tym roku doświetlić przejście w Tychowie. Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Skrzyżowanie z przejściem dla pieszych na drodze krajowej nr 10 w podstargardzkim Tychowie tonie w ciemnościach, mimo że od blisko roku stoją tu lampy.

Zainstalowała je Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w ramach programu poprawy widoczności na przejściach. W tej sprawie interweniuje słuchacz Radia Szczecin pytając o sens inwestycji, skoro rano i po południu, zwłaszcza o tej porze roku, nadal jest ciemno.



To jedno z bardziej kolizyjnych i niebezpiecznych skrzyżowań - tuż za zjazdem z węzła „Stargard Wschód” na wąskim odcinku drogi.



Pan Marcin przejeżdża tędy codziennie zastanawiając się, dlaczego od miesięcy nadal jest ciemno na krzyżówce.



- Od momentu zamontowania te lampy nie działają. Dwa lata temu zginęła tu nastolatka. Teraz noc jest już ok. godz. 17; kompletnie żadnego oświetlenia - mówił.



Mateusz Grzeszczuk ze szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji informuje, że przedłużają się formalności związane z podłączeniem lamp na przejściu.



- Prace zostały zakończone na przełomie pierwszego i drugiego kwartału tego roku. Była konieczność podpisania niezbędnych umów, ENEA powinna w styczniu wykonać to przyłącze. Są to terminy niezależne od Generalnej Dyrekcji - zaznaczył.



Zarządca drogi zapewnia, że rozmawia z zakładem energetycznym sprawie przyspieszenia formalności, by jeszcze w tym roku doświetlić przejście w Tychowie.