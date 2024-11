Awangarda stylizowana latami 80. na głowach uczestników "Srebrnego Loka" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Loki, koki i warkocze. W Centrum Kultury Euroregionu "Stara Rzeźnia" trwa kolejna edycja wojewódzkiego konkursu "Srebrny Lok".

Kilkudziesięciu uczestników tworzy fantazyjne fryzury, nawiązujące do lat 80' i tematyki ślubnej.



- Mamy czesanie ślubne. Na pewno mamy wianek, niestety ze sztucznych kwiatów, ale pod spodem jest wypełniacz oraz są porobione loki. - Wiem, że fryzura jest dobrze zrobiona, Martyna ją robiła, wierzę w jej umiejętności. Siedzę na krześle niecałą godzinę - mówią uczestnicy.



- To jest konkurs adresowany do młodzieży szkół branżowych, uczących się w zawodzie fryzjer. Pierwsza konkurencja to przygotowanie fryzury ślubnej z wykorzystaniem wianka, a oprócz tego druga fryzura, bardziej spektakularna. I to jest ta fryzura, na którą zawsze tak z utęsknieniem czekamy. To jest awangarda stylizowana latami osiemdziesiątymi - mówi Elżbieta Kacprzak, dyrektor Zespołu Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie.



To już 28. edycja imprezy.